ВОЗ: Продолжительности пандемии предсказать невозможно

27 Март 2020 2020-03-27T20:58:33+03:00

ВОЗ не может дать прогнозов по срокам завершения пандемии в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения не может дать прогнозов по срокам завершения пандемии

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Всемирная организация здравоохранения не может дать прогнозов по распространению коронавирусу и сроках завершения пандемии в мире.

- В настоящее время предсказать, как долго продлится пандемия новой коронавирусной инфекции covid-19, невозможно, - заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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ИСТОЧНИК KP.RU