ВОЗ: Продолжительности пандемии предсказать невозможно
Всемирная организация здравоохранения не может дать прогнозов по срокам завершения пандемии
ВОЗ не может дать прогнозов по срокам завершения пандемии в миреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всемирная организация здравоохранения не может дать прогнозов по распространению коронавирусу и сроках завершения пандемии в мире.
- В настоящее время предсказать, как долго продлится пандемия новой коронавирусной инфекции covid-19, невозможно, - заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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