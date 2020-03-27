"Все стерильно": в Индии босые мужчины нелегально шьют медицинские маски на полу

27 Март 2020 2020-03-27T21:37:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Грязные мужчины, сидя на грязном полу, шьют грязными руками нестерильные медицинские маски. Нет, это не страшилка в разгар пандемии коронавируса в мире, а реальный факт из Индии, запечатленный на видео и опубликованный в социальных сетях.

На кадрах видно, как мужчины изготавливают медицинские изделия из материала, который попросту лежит на полу. Большинство людей из подпольного цеха без обуви - босые они складывают тот самый материал на том же самом полу специальными складочками, придавая будущим маскам более продажный вид, как и положено настоящему изделию.

В небольшой комнатке ютится порядка восьми работяг. На столе у одного из них можно заметить флаг Индии, а с самых первых секунд видеозаписи не сложно догадаться, что записана она была 22 февраля 2020 года.

В это время в Китае и в ряде других стран такие медицинские изделия были очень важны, но видимо, не всем оказалась важно, какой будет стерильность масок и будут ли они вообще после таких "половых процедур" от чего-то защищать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769214" frameborder="0"></iframe> В нелегальных цехах маски шьют в нестерильных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU