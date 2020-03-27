"Все стерильно": в Индии босые мужчины нелегально шьют медицинские маски на полу
Грязные мужчины, сидя на грязном полу, шьют грязными руками нестерильные медицинские маски. Нет, это не страшилка в разгар пандемии коронавируса в мире, а реальный факт из Индии, запечатленный на видео и опубликованный в социальных сетях.
На кадрах видно, как мужчины изготавливают медицинские изделия из материала, который попросту лежит на полу. Большинство людей из подпольного цеха без обуви - босые они складывают тот самый материал на том же самом полу специальными складочками, придавая будущим маскам более продажный вид, как и положено настоящему изделию.
В небольшой комнатке ютится порядка восьми работяг. На столе у одного из них можно заметить флаг Индии, а с самых первых секунд видеозаписи не сложно догадаться, что записана она была 22 февраля 2020 года.
В это время в Китае и в ряде других стран такие медицинские изделия были очень важны, но видимо, не всем оказалась важно, какой будет стерильность масок и будут ли они вообще после таких "половых процедур" от чего-то защищать.
В нелегальных цехах маски шьют в нестерильных условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU