2020-03-27T21:37:55+03:00
Коронавирус Covid-19

"Все стерильно": в Индии босые мужчины нелегально шьют медицинские маски на полу

Кому потом достаются эти изделия, остается неизвестно [видео]
Юлия Кекова
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Фото: ТАСС/dpa/picture-allianceФото: ТАСС/dpa/picture-alliance
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Грязные мужчины, сидя на грязном полу, шьют грязными руками нестерильные медицинские маски. Нет, это не страшилка в разгар пандемии коронавируса в мире, а реальный факт из Индии, запечатленный на видео и опубликованный в социальных сетях.

На кадрах видно, как мужчины изготавливают медицинские изделия из материала, который попросту лежит на полу. Большинство людей из подпольного цеха без обуви - босые они складывают тот самый материал на том же самом полу специальными складочками, придавая будущим маскам более продажный вид, как и положено настоящему изделию.

В небольшой комнатке ютится порядка восьми работяг. На столе у одного из них можно заметить флаг Индии, а с самых первых секунд видеозаписи не сложно догадаться, что записана она была 22 февраля 2020 года.

В это время в Китае и в ряде других стран такие медицинские изделия были очень важны, но видимо, не всем оказалась важно, какой будет стерильность масок и будут ли они вообще после таких "половых процедур" от чего-то защищать.

В нелегальных цехах маски шьют в нестерильных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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