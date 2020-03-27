2020-03-27T21:56:39+03:00
Здоровье

В России создали новые образцы аппаратов ИВЛ

Теперь они смогу вентилировать легкие сразу нескольким пациентам
Юлия Кекова
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Вероника СкворцоваВероника СкворцоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России создали новые образцы аппаратов искусственно вентиляции легких. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Уточняется, что теперь ИВЛ смогут вентилировать легкие одновременно сразу двум или четырем пациентам.

- Мы уже с понедельника запускаем производственную площадку. Уже в апреле будет разработано порядка 80 тысяч комплектов, - сказала Скворцова в эфире "Первого канала".

Также она добавила, что система отличается российских разработчиков отличается от зарубежных аналогов. Внутри аппаратов установлены специальные бактерицидные фильтры, которые не позволят пациентам заразиться друг от друга, что позволяет одновременно подключать к ИВЛ нескольких больных.

В настоящее время, по словам Скворцовой, специалисты ФМБА разработали семь прототипов вакцины от коронавируса, однако готовую к применению стоит ожидать не ранее чем через 11 месяцев.

Согласно последним данным, в России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусной инфекции, выздоровели - 45 человек, четверо - умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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