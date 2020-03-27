В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T20:33:14+03:00

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Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Москве. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает оперативный штаб.

Жертвой заболевания стала 56-летняя женщина, которая не имела одного легкого после ранее перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу врачи диагностировали у нее была левостороннюю пневмонию.

- Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой, - уточнили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Напомним, согласно данным на утро 27 марта, число инфицированных в России превысило 1000 человек. Власти России принимают все необходимые меры по борьбе и распространению covid-19 среди населения. Чтобы сократить риски заражения следующая неделя в стране объявлена нерабочей, с сохранением зарплаты.

Гражданам рекомендовано чаще мыть руки с мылом и не выходить из дома без необходимости, в частности это касается людей пожилого возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU