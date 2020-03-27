Из-за теплой зимы в России возросло число природных пожаров

27 Март 2020 2020-03-27T22:26:15+03:00

Горящая тайга в республике Саха (Якутия), август 2019 г Фото: REUTERS

По сравнению с прошлым годом количество случаев возгорания увеличилось на 21%

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В 2020 году в России увеличилось число природных пожаров. Причиной частых возгораний стали малоснежная зима и установившаяся теплая погода.

-Пожары начались уже в марте, раньше обычного. В настоящее время на территории РФ зафиксированы порядка 35 тысяч пожаров на открытых участках, - сообщили в пресс-службе МЧС "Интерфаксу".

По сравнению прошлым годом аналогичного периода, число пожаров увеличилось примерно на порядка 21%. Во многих регионах введен особый противопожарный режим.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в России в этом году почти на месяц раньше был объявлен пожароопасный сезон.

В первую очередь это касается юга Европейской территории страны, Республики Крым, Краснодарского края и Республики Адыгея. По прогнозам на 12-14 марта там отмечался 3 (средний), местами 4 (высокий) класс пожарной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU