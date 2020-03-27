«Займитесь самообразованием»: в Самарской области на неделю закроют ТЦ, рестораны и парки

27 Март 2020 2020-03-27T22:44:21+03:00

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В Самарской области ввели жесткие ограничения на период с 28 марта по 5 апреля, который станет нерабочим для всех россиян. Уже с субботы не будут работать рестораны, столовые и кафе, с 29 марта закроют все отделы в торговых центрах, кроме продуктовых магазинов, аптек и отделов с товарами первой необходимости. Также продолжат работать зоомагазины. Все не отдают на откуп торговцам, за ними будут следить.

Не будут работать парки, аттракционы, фитнес-центры, бани, бассены, спортивные центры. В детских садах по заявкам примут только тех детей, родители которых будут работать. Всего будут функционировать 81 садик.

На улицах появится полицейские патрули, они последят и за порядком, и за тем, чтобы гулять не выходили самоизолированные граждане и те, кому уже больше шестидесяти лет.

Жителям губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посоветовал провести время с пользой:

— Наша задача, чтобы это время люди использовали для общения с родными и близкими, занимались самообразованием и проводили время с пользой. Мы подготовим целый перечень онлайн зарядок, бизнес тренингов, обучающих программ. Интересный контент предложит и учреждения культуры. Все важные события будут отражаться на их сайтах, — уточнил он.

ИСТОЧНИК KP.RU