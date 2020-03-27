Турция прекратила авиасообщение с другими странами из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T23:16:33+03:00

До какого числа будут действовать ограничения, пока неизвестно Фото: Алина НИЗАМОВА

Ранее турецкие власти объявили о закрытии кафе, ресторанов, бассейнов, бань и других мест общего пользования

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Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о прекращении авиасообщения с зарубежными странами в связи с пандемией коронавируса. До какого числа будут действовать ограничения, пока неизвестно.

- Сегодня мы приняли новый пакет мер с целью спокойствия и во имя будущего нашего народа. Международные авиаперевозки полностью прекращаются. На междугородные поездки необходимо получить разрешение у губернаторов, это касается в первую очередь 30 крупных городов. Мы продолжаем находиться дома, самоизолироваться, - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации, пишут РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число заразившихся коронавирусом в стране возросло за сутки более чем на 2 000 - до 5 698, количество летальных случаев увеличилось до 92.

Сайт kp.ru писал, что турецкие власти объявили о закрытии кафе, ресторанов, бассейнов, бань, парикмахерских, спортзалов, парков, а также торговых центров. Кроме того, сообщалось о запрете всех массовых мероприятий, в частности коллективных молитв в мечетях.

ИСТОЧНИК KP.RU