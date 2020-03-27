Россия предложила Генассамблее ООН принять резолюцию по борьбе с коронавирусом
Россия предложила Генассамблее Организация Объединенных Наций (ООН) принять резолюцию о борьбе с коронавирусом. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщается на сайте постоянного представительства РФ при организации.
Российские власти предлагают отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, которые были приняты в обход Совбеза организации.
- Инициируемая Россией декларация, в частности, предусматривает признание лидирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ, - говорится в сообщении.
Россия предлагает активно противодействовать различным спекуляциям с товарами первой необходимости, в частности финансовой, а также оказывать необходимую помощь и поддержку наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции странам.
Сообщается, что проект резолюции основан на принципе Устава ООН о сотрудничестве государств, отраженном в Декларации организации о принципах международного права, принятой еще в 1970 году.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Организация Объединенных Наций призвала страны G20 к отмене санкций, которые отрицательно влияют на ситуацию с covid-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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