Россия предложила Генассамблее ООН принять резолюцию по борьбе с коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T22:48:33+03:00

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Россия предложила Генассамблее Организация Объединенных Наций (ООН) принять резолюцию о борьбе с коронавирусом. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщается на сайте постоянного представительства РФ при организации.

Российские власти предлагают отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, которые были приняты в обход Совбеза организации.

- Инициируемая Россией декларация, в частности, предусматривает признание лидирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ, - говорится в сообщении.

Россия предлагает активно противодействовать различным спекуляциям с товарами первой необходимости, в частности финансовой, а также оказывать необходимую помощь и поддержку наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции странам.

Сообщается, что проект резолюции основан на принципе Устава ООН о сотрудничестве государств, отраженном в Декларации организации о принципах международного права, принятой еще в 1970 году.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Организация Объединенных Наций призвала страны G20 к отмене санкций, которые отрицательно влияют на ситуацию с covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU