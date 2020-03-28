Во всех регионах России вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

28 Март 2020 2020-03-28T08:16:03+03:00

Во всех регионах России вступили в силу ограничительные меры Фото: REUTERS

С 28 марта будут закрыты кафе, кинотеатры, развлекательные центры и многое другое

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В субботу, 28 марта, во всех регионах России вступили в силу ограничительные меры, введенные в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Будут закрыты кафе и другие заведения общественного питания, а также кинотеатры, культурные учреждения, торгово-развлекательные и досуговые центры. В некоторых регионах запретили посещение религиозных учреждений. Общественный транспорт также прекратил работу.

Сайт kp.ru писал, что ближайшая неделя - с 28 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей. Жесткие карантинные меры вводятся не только в Москве и по области, но в других субъектах РФ.

Запрещено проводить массовые мероприятия, а пожилым людям рекомендовано вовсе не покидать домов и, желательно, не контактировать с другими гражданами. Тоже самое касается россиян с хроническими заболеваниями. Маленьким детям лучше лишний раз не появляться на улице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU