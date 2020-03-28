2020-03-28T08:29:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Газманова ужаснули кадры с вечеринки, на которой были Лещенко и Николаев

На праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого все обнимались и целовались, еще не осознавая угрозы коронавируса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Олег ГазмановОлег ГазмановФото: Александр ГЛУЗ
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Эстрадный певец Олег Газманов признался, что его привели в ужас кадры, снятые на вечеринке по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого.

Празднование состоялось 14 марта. На мероприятии, помимо Газманова, присутствовали еще Лев Лещенко и Игорь Николаев. Все они с удовольствием жали руки другим гостям, обнимались и целовались, еще не осознавая исходящей от коронавируса угрозы.

"Я смотрю на эти кадры с ужасом, потому что как быстро меняется мир. Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись — и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать", — сказал Олег Газманов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".

Сам певец на этом празднике обнял Игоря Николаева, у которого недавно диагностировали очаговую пневмонию. Результаты теста композитора на коронавирус еще не готовы, а вот у Льва Лещенко диагноз подтвердился. Сайт kp.ru писал, что изначально он попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Газманов подчеркнул, что пока чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции вместе с семьей.

"Люди, не нужно быть такими беспечными. Это совсем рядом — от любого человека", — подчеркнул артист.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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