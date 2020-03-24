«Мог подцепить заразу в самолёте»: Коллега рассказала, почему у Лещенко заподозрили коронавирус

Лев Лещенко и его супруга Ирина, как уже писала «КП», госпитализированы в клинику в Коммунарке. У певца и его жены подозревают коронавирус.

По словам поэтессы Любови Воропаевой (автор хита «Девочка моя синеглазая» - Ред.) Лещенко и его жену забрали в больницу из дома.

Об этом ей рассказал в телефонном разговоре певец Александр Серов.

- Звонил Саша Серов, у него сегодня день рождения, я его поздравила открыточкой в вотсапе, и он мне сейчас перезвонил, - говорит Любовь Воропаева. - Так вот, Саша сказал, что Лева Лещенко недавно прилетел из Америки и, скорее всего, мог подцепить заразу в самолете. Там же по всем салонам воздух гуляет из кондиционеров. И вот они с Ирой уже в Коммунарке. Дай Бог им здоровья! Дай Бог, чтобы это была просто сильная простуда! - переживает за коллегу поэт Любовь Воропаева.

Поэтесса Любовь Воропаева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Впрочем, окончательный диагноз врачи народному артисту пока не поставили. Медики не исключают, что у 78-летнего Льва Валерьяновича может быть двусторонняя пневмония.

Напомним, у Льва Лещенко и его супруги Ирины Багудины диагностировано двустороннее воспаление легких. Где мог заразиться Лев Валерьянович и его избранница, пока точно неизвестно. В первых числах февраля артист и его жена отдыхали в Италии, кроме того, они могли общаться с друзьями, вернувшимися недавно с отдыха в Европе.

Ожидается, что все родственники артиста в ближайшее время пройдут проверку на коронавирус.

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Российских знаменитостей не обошла стороной китайская зараза: как стало известно сегодня, 78-летний Лев Лещенко и его 66-летняя супруга Ирина Багудина госпитализированы в инфекционную больницу в Коммунарке. Как сообщили источники kp.ru, у пары сначала диагностировали двусторонее воспаление лёгких, а позже предварительно подтвердился коронавирус (подробности)