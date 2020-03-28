2020-03-28T10:18:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Оренбурге умер мужчина с диагнозом коронавирус

Причина смерти устанавливается [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Это первая в России смерть пациента с коронавирусом за пределами МосквыЭто первая в России смерть пациента с коронавирусом за пределами МосквыФото: REUTERS
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В Оренбурге скончался пациент с диагнозом коронавирус. Причина смерти мужчины устанавливается. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили местные власти.

- Мы потеряли пациента. Он умер сегодня утром, сегодня будет вскрытие, соответственно точную причину смерти мы будем знать чуть позже. Пациент имел хроническую патологию, - заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Запись ее выступления была опубликована в Instagram.

Это первый случай смерти пациента с коронавирусом в российском регионе. До этого зараженные умирали лишь в Москве. Местный Минздрав консультировался по пациенту с федеральным центром.

- Пациент был вовремя переведен в столицу региона. Он получал все препараты и был переведен на искусственную вентиляцию легких, - добавила Савинова.

На лечении в регионе остаются еще два взрослых пациента с коронавирусом. Их состояние оценивается как средней тяжести.

"Мальчик с подтвержденным диагнозом здоров и находится со своей мамой в стационаре до окончания инкубационного периода, 14 дней, а потом будет выписан - клинических признаков у них нет. Мужчина из Орска с коронавирусом находится со своей мамой в боксе, они находятся в Оренбурге. В Орске сегодня осматриваем контактировавших и при малейших признаках респираторного заболевания изолируем. И на сегодняшний день пять человек были госпитализированы, но у всех результат отрицательный. Они находятся на обследовании с легкими признаками заболеваниями, - сообщила Савинова.

Она добавила, что в пятницу в Оренбург из Таиланда прибыл самолет, на борту которого находился 281 пассажир и член экипажа. Все они здоровы.

- На стационарных койках находится 57 человек с диагнозом ОРВИ, состояние легкое или удовлетворительное, - уточнила министр.

Сайт kp.ru писал, что на утро 28 марта во всем мире зарегистрировано почти 600 тысяч случаев заражения коронавирусом. На Россию приходятся 1036 пациентов с таким диагнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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