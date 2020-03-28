2020-03-28T10:27:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый случай в регионах: в Оренбурге умер мужчина с диагнозом коронавирус

Точная причина смерти устанавливается экспертами [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ssФото: REUTERS
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Утром в субботу, 28 марта, стало известно о первом случае смерти человека с диагнозом коронавирус в России за пределами Москвы. Это произошло в Оренбурге. Несколько дней назад 57-летний житель города Бузулук вернулся из путешествия по европейским странам. А потом на своем автомобиле он вернулся домой через Самару к себе домой.

Спустя несколько дней он почувствовал себя плохо и обратился к докторам. Когда у него диагностировали коронавирус, то госпитализировали шесть членов его семьи, его же самого на обследование перевели в Оренбург. Инфекция была обнаружена у мальчика, который с ним общался.

Сегодня утром в прямом эфире в "Инстаграме" Правительства Оренбургской области глава областного минздрава Татьяна Савинова заявила, что в регионе - первая смерть. И речь идет об этом мужчине.

- Сегодня мы потеряли пациента, он умер утром, вскоре будет вскрытие, и соответственно точную причину смерти мы будем знать только чуть позже. Пациент имел хроническую патологию, - говорит Савинова, отмечая, что погибшему оказывалась вся необходимая медицинская помощь при болезни коронавирусом. Кроме того - проводились регулярные консилиумы и консультации, в том числе и с привлечением врачей из федерального центра.

Помимо этого, в Оренбургской области остаются на лечении люди с коронаврусом:

- Два взрослых пациента продолжают находиться на лечении - их состояние оценивается как средней тяжести и они стабильны. Мальчик с подтвержденным диагнозом "коронавирус" - здоров. Он находится со своей мамой в стационаре до окончания инкубационного периода в 14 дней, а потом будет выписан - клинических признаков у них нет.

В столице региона находится также и мужчина из другого города Оренбургской области:

- Мужчина, из Орска с коронавирусом, находится со своей мамой в боксе, они находятся в Оренбурге. В Орске сегодня осматриваем контактировавших и при малейших признаках респираторного заболевания изолируем. И на сегодняшний день пять человек были госпитализированы, но у всех отрицательный результат теста на коронавирус. Они находятся на обследовании с легкими признаками заболеваниями.

В Оренбурге накануне встретили самолет с туристами из Таиланда. И специалисты внимательно осмотрели прибывших, выдав им больничные направления. Им предстоит быть в карантине на 14 дней:

- На самолете из Таиланда был 281 пассажир и член экипажа. Все прибывшие - здоровы, но они были обследованы. И сегодня во все семьи приедут медицинские работники, чтобы вручить медицинские листы.

Как отметила глава оренбургского минздрава, в Оренбурге продолжают лечение люди с предварительным диагнозом ОРВИ. И их число - уменьшается. За сутки пять человек были выписаны из больниц, а всего же тесты на коронавирус были взяты у 62 пациентов. Все дали отрицательный результат.

Отметим, что на данный момент официально в Оренбургской области у 4 человек был диагностирован коронавирус и сегодняшний случай - первая смерть пациента не только в регионе, но и за пределами Москвы. А в целом же по России по данным сайта стопкоронавирус.рф - более тысячи случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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