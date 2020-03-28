Более 20 тысяч человек могут ввезти коронавирус в Россию

28 Март 2020 2020-03-28T10:34:07+03:00

Более 20 тысяч россиян могут привезти коронавирус в страну Фото: REUTERS

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В ближайшие три-пять дней в Россию из-за границы вернутся более 20 тысяч человек. Все они являются потенциальными переносчиками коронавируса, поэтому будут приниматься меры профилактики заболевания. Об этом сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

Он рассказал, что все новоприбывшие будут проходить через один и тот же пункт. Их сразу изолируют, чтобы возможная инфекция не распространилась.

"Эти люди потенциально несут угрозу, так как могут привезти коронавирусную инфекцию, поэтому надо быть очень осторожными и принимать меры, когда они приедут", - сказал Малеев в интервью РИА Новости.

По его мнению, приостановка авиасообщения поможет снизить количество случаев завоза коронавирусной инфекции COVID-19.

Сайт kp.ru писал, что многие страны, в том числе Россия, закрыли большую часть аэропортов. Поэтому, например, из Украины наших соотечественников пришлось эвакуировать спецпоездом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU