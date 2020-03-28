Коронавирус подтвердился у школьника из Костромы

28 Март 2020 2020-03-28T11:44:54+03:00

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Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Костромской области. Инфекцию подхватил вернувшийся из Великобритании школьник. Об этом сообщила администрация региона.

По их данным, на наблюдении с признаками инфекционного заболевания в регионе находятся еще двое подростков.

"По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус. Результаты исследований третьего ребёнка пока не поступили. В настоящее время, по словам врачей, состояние детей нормальное, ребята чувствуют себя хорошо, катаральных явлений не наблюдается", - сообщается на сайте госорганов.

Главный санитарный врач области уточнила, что группа жителей Костромы вернулась из поездки в Великобританию 21 марта. Все они самоизолировались, а через несколько дней у двух детей появились признаки заболевания. Третий подросток был госпитализирован лишь в пятницу. Все, кто контактировал с членами туристической группы, находятся на карантине.

Тем временем, в Оренбурге скончался мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сайт kp.ru писал, что в России такое впервые произошло за пределами Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU