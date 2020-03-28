В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе информационного сайта стопкоронавирус.рф.
Согласно данным специалистов, система диагностики позволяет получить результаты за 90 минут.
"У тестов очень высокая чувствительность: минус 10 во второй степени. Кроме того, они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз", - говорится в сообщении.
Сайт kp.ru писал, что российские ученые разработали сразу несколько систем диагностики коронавируса. Некоторые из них уже активно используются другими странами, в том числе КНДР, Белоруссией, Киргизией и Сербией. В России такие тесты есть у госклиник и двух частных лабораторий.
А недавно была представлена экспресс-система, которая способна за три часа выявить наличие у пациента иммунитета к новой инфекции. Систему начнут использовать уже на следующей недели, в первую очередь, на медиках.
Собянин о тестировании на коронавирус.По словам мэра, в течение недели в Москве откроются девять городских мощных лабораторий по тестированию на коронавирус
ИСТОЧНИК KP.RU
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