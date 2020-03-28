2020-03-28T12:39:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Профессор Щелканов считает, что коронавирус не могли завезти в Китай намеренно

Новая инфекция является природно-очаговой и может распространяться без участия человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эксперт оценил возможность намеренного завоза коронавируса в КНРЭксперт оценил возможность намеренного завоза коронавируса в КНРФото: REUTERS
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Новый тип коронавируса не могли завезти в Китай намеренно, поскольку он относится к природно-очаговым заболеваниям и может распространяться без участия человека. Такой позиции придерживается профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

Согласно данным РИА новости, ранее ученый уже говорил, что COVID-19 не мог быть искусственно создан.

"Как все природно-очаговые вирусы он может циркулировать в популяции своего природного резервуара (в данном случае - летучих мышей) без участия человека. Межвидовой переход таких вирусов возможен, когда человек интенсифицирует популяционные взаимодействия, например, собирает большое количество диких животных для продажи на восточных рынках", - пояснил профессор.

По его мнению, именно так и случилось на "мокром" рынке китайского Уханя. Но это совершенно нормальный процесс, подчеркнул Михаил Щелканов. Эксперт заявил, что человечество пока не победило еще ни одну природно-очаговую инфекцию, и новый коронавирус не станет исключением.

"Принцип может быть только один - постоянный регулярный мониторинг, чтобы, отслеживая интенсификацию циркуляции вируса, ученые могли делать разумные научно обоснованные предположения", - заключил собеседник агентства.

Сайт kp.ru писал, что в самом КНР рассматривали другую версию, по которой инфекционное заболевание могли завезти американцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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