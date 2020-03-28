2020-03-28T14:48:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В России ни один медик не заразился коронавирусом от пациента

Информацию предоставил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Глава Минздрава Михаил МурашкоГлава Минздрава Михаил МурашкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В России не зафиксировано случаев заражения новым типом коронавируса, при которых заболевание было бы передано медику от пациента. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Он пояснил, что в стране есть врачи с диагнозом COVID-19, но все они были инфицированы при других обстоятельствах.

"На сегодняшний день есть единичные случаи, но это связано не с инфекцией от пациентов, это медики, которые как раз получили эту инфекцию извне", - цитирует ТАСС главу ведомства.

Ранее Мурашко впервые обратился к жителям страны через соцсеть TikTok. Выступление было опубликовано на официальном канале "КП".

Министр обратил внимание россиян на то, что опасное инфекционное заболевание уже внутри страны, а потому стоит временно отказаться от пикников и чаепитий с бабушками, которые находятся в группе риска.

Минздрав - «Комсомолке»: Раньше инфекция была завозная, а сейчас коронавирус внутри страны.«Сейчас нужно отказаться от контактов с друзьями. Если раньше мы говорили что инфекция завозная, то сейчас инфекция внутри страны», - сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время прямого эфира на канале kp.ru в TikTok

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голикова: В России тест на коронавирус сдали более 260 тысяч человек
В Москве побит пятый за месяц температурный рекорд
Ученые назвали новый признак заражения коронавирусом
В России ни один медик не заразился коронавирусом от пациента
Коронавирус в Испании: число инфицированных возросло до 72,2 тысячи
Минобороны РФ показало видео строительства медцентров для борьбы с коронавирусом
Коронавирус у Льва Лещенко: что известно о состоянии здоровья певца
Число гостей при регистрации брака в Москве ограничили до пяти человек
В ВОЗ пожаловались на то, что москвичи не держат дистанцию в два метра
ВОЗ: в России система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом
США планируют передать грузы сирийским боевикам под видом гумпомощи
Собянин: нагрузка на здравоохранение выросла в разы из-за коронавируса
В Москву прибыл спецпоезд с вывезенными из Украины россиянами
Профессор Щелканов считает, что коронавирус не могли завезти в Китай намеренно
В Подмосковье от коронавируса вылечились еще два пациента
Коронавирус на Украине: 311 человек заразились, 8 из них - скончались
В Москве состоится Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»
В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса
Коммунальные услуги в России подорожали на 4,2%
Коронавирус подтвердился у школьника из Костромы
Пресс-служба правительства не комментирует возможность остановки поездов и самолетов в России
Власти Москвы накажут пенсионеров за нарушения режима самоизоляции
Более 20 тысяч человек могут ввезти коронавирус в Россию