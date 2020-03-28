В России ни один медик не заразился коронавирусом от пациента

28 Март 2020 2020-03-28T14:48:40+03:00

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В России не зафиксировано случаев заражения новым типом коронавируса, при которых заболевание было бы передано медику от пациента. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Он пояснил, что в стране есть врачи с диагнозом COVID-19, но все они были инфицированы при других обстоятельствах.

"На сегодняшний день есть единичные случаи, но это связано не с инфекцией от пациентов, это медики, которые как раз получили эту инфекцию извне", - цитирует ТАСС главу ведомства.

Ранее Мурашко впервые обратился к жителям страны через соцсеть TikTok. Выступление было опубликовано на официальном канале "КП".

Министр обратил внимание россиян на то, что опасное инфекционное заболевание уже внутри страны, а потому стоит временно отказаться от пикников и чаепитий с бабушками, которые находятся в группе риска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769230" frameborder="0"></iframe> Минздрав - «Комсомолке»: Раньше инфекция была завозная, а сейчас коронавирус внутри страны.«Сейчас нужно отказаться от контактов с друзьями. Если раньше мы говорили что инфекция завозная, то сейчас инфекция внутри страны», - сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время прямого эфира на канале kp.ru в TikTok

ИСТОЧНИК KP.RU