2020-03-28T15:12:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Голикова: В России тест на коронавирус сдали более 260 тысяч человек

Вице-премьер считает, что необходимости сдавать анализы на инфекцию всем подряд нет
Юлия Кекова
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Татьяна ГоликоваТатьяна ГоликоваФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России тест на коронавирус прошли более 260 тысяч человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, необходимости сдавать тесты на новую инфекцию всем подряд нет: его все равно придется подтверждать снова и снова.

- Мы говорим, что от сдачи анализов на наличие вируса можно воздержаться, в частности это относится к тем, кто не входит в группу риска. В этом нет необходимости. Мы же живем, общаемся, и вот это беспокойство - тогда придется каждый день подтверждать, для того, чтобы быть на 100% уверенным, что ты не болен, - сказала Голикова.

Также она отметила, что в первую очередь делать тест нужно тем людям, которые совсем недавно вернулись из-за границы и имеют симптомы ОРВИ. Остальным же рекомендуется воздержаться.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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