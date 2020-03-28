В России поступят в оборот 30 миллионов новых медицинских масок
Более 30 миллионов защитных медицинских масок в скором времени поступят в обращение в Российской Федерации. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
- Министерство промышленности и торговли РФ ввело в оборот большое количество медицинских масок для защиты от инфекционных заболеваний, - сообщил министр.
В ведомстве добавили, что четырехслойные марлевые маски, которые должны поступить в обращение, достаточно эффективны для защиты от различных инфекций, в том числе и коронавируса, и препятствуют их распространению.
- На сегодняшний день проведено множество исследований и тестирований таких масок, они разрешены к обороту и скоро поступят в больницы и аптеки на территории государства, - отметил Михаил Мурашко. Глава Минздрава добавил, что в стране наблюдает ажиотажный спрос на дезинфекторы и антисептики для рук. Объемы производства данных средств и других медицинских изделий также увеличены.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко в прямом эфире TikTok подробно объяснил про новые методические рекомендации ведомства. Глава органа рассказал о том, как лечат и диагностируют коронавирусную инфекцию в России.
Сайт kp.ru разобрался, сколько коронавирус сохраняется на одежде, поручнях, мобильных и в воздухе, и как обезопасить себя от заражения инфекцией COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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