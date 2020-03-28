Пятая умершая в Москве от коронавируса не контактировала с больными и могла заразиться в общественном месте

28 Март 2020 2020-03-28T18:43:25+03:00

Она была врачом-эпидемиологом и работала в вузе

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28 марта оперативный штаб Москвы по контролю за коронавирусом сообщил о пятой жертве инфекции. Ей стала 69-летняя жительница столицы. Ранее у нее был диагностирован COVID-2019.

В оперштабе рассказали, что когда пожилую женщину привезли в больницу, у нее была двухсторонняя пневмония. Врачи начали комплексное лечение и даже перевели ее в реанимацию. Однако спасти пациентку не удалось.

Когда женщину доставили в больницу, ее опросили. Так удалось узнать, что она не контактировала ни с кем больным коронавирусной инфекций. Вероятно, она могла заразиться в общественном месте. Ранее сообщалось, что большинство заболевших привезли заразу из-за границы.

— Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания, — добавили в оперштабе Москвы.

Погибшая была врачом-эпидемиологом, преподавала в вузе.

ИСТОЧНИК KP.RU