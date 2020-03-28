2020-03-28T18:43:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Пятая умершая в Москве от коронавируса не контактировала с больными и могла заразиться в общественном месте

Она была врачом-эпидемиологом и работала в вузе
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
69-летняя жительница Москвы умерла от пневмонии.69-летняя жительница Москвы умерла от пневмонии.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Изменить размер текста:

28 марта оперативный штаб Москвы по контролю за коронавирусом сообщил о пятой жертве инфекции. Ей стала 69-летняя жительница столицы. Ранее у нее был диагностирован COVID-2019.

В оперштабе рассказали, что когда пожилую женщину привезли в больницу, у нее была двухсторонняя пневмония. Врачи начали комплексное лечение и даже перевели ее в реанимацию. Однако спасти пациентку не удалось.

Когда женщину доставили в больницу, ее опросили. Так удалось узнать, что она не контактировала ни с кем больным коронавирусной инфекций. Вероятно, она могла заразиться в общественном месте. Ранее сообщалось, что большинство заболевших привезли заразу из-за границы.

— Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания, — добавили в оперштабе Москвы.

Погибшая была врачом-эпидемиологом, преподавала в вузе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин в Нью-Йорке по коронавирусу: Трамп не исключил введения жестких мер
В Москве 10 пациентов вылечились от коронавируса
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин признался, что ежедневно сдает тест на коронавирус
Более 130 тысяч россиян вернулись из-за рубежа за неделю
Назначен новый начальник управления президента по развитию инфраструктуры связи
Сидите дома: Холод и снег вернутся в Москву в конце марта
В правительстве пояснили, кого не коснется закрытие границ России
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко стал волонтером акции #добрыйсосед
В Москве за сутки сделали 6500 анализов на коронавирус
Пятая умершая в Москве от коронавируса не контактировала с больными и могла заразиться в общественном месте
Минспорт РФ закрывает все тренировочные базы с 29 марта из-за коронавируса
Московская погода побила новый температурный рекорд
Раввин московской синагоги госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус
92 чартерных рейса заберут россиян домой до конца дня
Кабмин России утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом
Эксперт: «Такую же ситуацию с гречкой как сейчас, наблюдали трижды в современной России»
В Петербурге скончался пациент с коронавирусом
В России поступят в оборот 30 миллионов новых медицинских масок
Лекарство от коронавируса представлено в России
РПЦ предложила соблюдать Великий пост не так строго из-за коронавируса
Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище
Коронавирус обнаружен в 62 из 85 российских регионов
Голикова: В России тест на коронавирус сдали более 260 тысяч человек
В Москве побит пятый за месяц температурный рекорд
Ученые назвали новый признак заражения коронавирусом