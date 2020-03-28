"Сиди дома, детка": Александр Гудков написал песню и снял клип о самоизоляции

28 Март 2020 2020-03-28T20:42:55+03:00

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Российский актер и ведущий Александр Гудков написал песню о самоизоляции из-за коронавируса.

Шоумен так вдохновился идеей показать людям, что сидеть дома вовсе не плохо и привлек к импровизированным съемкам "клипа" в многих знаменитостей. Внутри нарезки из TikTok-видео на YouTube-канале "Вечернего Урганта" оказались солист группы Little Big Илья Прускин, Ольга Бузова, Лолита, Настя Ивлеева, Иван Дорн, Дима Билан и многие другие.

В ролике Гудков поет песню о необходимости сидеть дома и демонстрирует разнообразные занятия, которые помогут скоротать время весьма занимательным образом.

Новость дополняется.

Российские звезды на карантине: Клип Гудкова .

ИСТОЧНИК KP.RU