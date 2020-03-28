2020-03-28T20:42:55+03:00
Коронавирус Covid-19

"Сиди дома, детка": Александр Гудков написал песню и снял клип о самоизоляции

В ролике приняли участие многие российские знаменитости [видео]
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Александр Гудков. Фото: ИнстаграмАлександр Гудков. Фото: Инстаграм
Изменить размер текста:

Российский актер и ведущий Александр Гудков написал песню о самоизоляции из-за коронавируса.

Шоумен так вдохновился идеей показать людям, что сидеть дома вовсе не плохо и привлек к импровизированным съемкам "клипа" в многих знаменитостей. Внутри нарезки из TikTok-видео на YouTube-канале "Вечернего Урганта" оказались солист группы Little Big Илья Прускин, Ольга Бузова, Лолита, Настя Ивлеева, Иван Дорн, Дима Билан и многие другие.

В ролике Гудков поет песню о необходимости сидеть дома и демонстрирует разнообразные занятия, которые помогут скоротать время весьма занимательным образом.

Новость дополняется.

Российские звезды на карантине: Клип Гудкова .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Сиди дома, детка": Александр Гудков написал песню и снял клип о самоизоляции
Из-за коронавирируса в Элисте введен режим ЧС
Власти Ватикана: у Папы Римского Франциска и ближайших помощников нет коронавируса
Карантин в Нью-Йорке по коронавирусу: Трамп не исключил введения жестких мер
В Москве 10 пациентов вылечились от коронавируса
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин признался, что ежедневно сдает тест на коронавирус
Более 130 тысяч россиян вернулись из-за рубежа за неделю
Назначен новый начальник управления президента по развитию инфраструктуры связи
Сидите дома: Холод и снег вернутся в Москву в конце марта
В правительстве пояснили, кого не коснется закрытие границ России
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко стал волонтером акции #добрыйсосед
В Москве за сутки сделали 6500 анализов на коронавирус
Пятая умершая в Москве от коронавируса не контактировала с больными и могла заразиться в общественном месте
Минспорт РФ закрывает все тренировочные базы с 29 марта из-за коронавируса
Московская погода побила новый температурный рекорд
Раввин московской синагоги госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус
92 чартерных рейса заберут россиян домой до конца дня
Кабмин России утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом
Эксперт: «Такую же ситуацию с гречкой как сейчас, наблюдали трижды в современной России»
В Петербурге скончался пациент с коронавирусом
В России поступят в оборот 30 миллионов новых медицинских масок
Лекарство от коронавируса представлено в России
РПЦ предложила соблюдать Великий пост не так строго из-за коронавируса
Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище
Коронавирус обнаружен в 62 из 85 российских регионов
Голикова: В России тест на коронавирус сдали более 260 тысяч человек
В Москве побит пятый за месяц температурный рекорд
Ученые назвали новый признак заражения коронавирусом