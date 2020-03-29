2020-03-29T04:18:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус выявили у монаха на Афоне

Его госпитализировали в больницу АХЕПА в Салониках
Ася КУЗНЕЦОВА
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Первый случай коронавируса подтвержден у монаха на АфонеПервый случай коронавируса подтвержден у монаха на АфонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заражение коронавирусом подтверждено у монаха на Афоне. Его госпитализировали в больницу АХЕПА в Салониках. Об этом сообщило местное издание Halkidikifocus.

По данным издания, монаху около 60 лет. Он недавно посещал Великобританию с делегацией монастыря и вернулся в Ксенофонт до установления запрета на посещение Святой горы, которое вступило в силу 20 марта. После возвращения из поездки он контактировал с двумя монахами, они помещены на карантин в монастыре.

Также уточняется, что монах сдал анализы на коронавирус нового типа после проявления подходящих симптомов. Тест показал положительный результат, и его госпитализировали в больницу АХЕПА медицинского факультета университета Аристотеля.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Греции зафиксировано 1 061 случай заражения коронавирусом. Из них 52 пациента выздоровели, а 32 скончались.

Сайт kp.ru сообщал, что в Греции результаты теста становятся известны максимум через 3 суток, а у медиков и всех старше 70 лет пробы берут бесплатно. Остальным тестирование обходится в 300 евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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