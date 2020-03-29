2020-03-29T07:58:11+03:00
В мире

У выгуливающего собак королевы Великобритании лакея обнаружили коронавирус

В окружении монарха обеспокоены, поскольку 93-летняя королева близко контактировала с инфицированным
Юлия САЛЬНИКОВА
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Всех слуг королевы проверяли на коронавирусВсех слуг королевы проверяли на коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В окружении британской королевы вновь обнаружили инфицированного коронавирусом человека. На этот раз COVID-19 нашли у придворного лакея, в обязанности которого входил выгул собак породы корги по кличке Вулкан и Кенди.

Как сообщает The Sun со ссылкой на источник во дворце, королева имела контакт с инфицированным, поэтому за здоровье монарха сейчас особенно опасаются - она в группе риска, ей 93 года, на минувшей неделе она также общалась в Букингемском дворце с зараженным. После этого королева покинула дворец, поселившись практически в изоляции, нсаколько в ее положении это возможно, в Виндзорском замке. Вместе с ней на карантине находится муж Филипп и только несколько слуг, все проверили на коронавирус, но у одного из сотрудников первый тест оказался отрицательным при втором положительном.

Заболевший сотрудник работал во дворце почти полгода. В его обязанности входило приносить напитки и еду королеве, знакомить гостей, вручать ей письма и сообщения и выгуливать собак.

Первым членом королевской семьи с диагнозом коронавирус стал Принц Чарльз, он изолируется в Балморале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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