У выгуливающего собак королевы Великобритании лакея обнаружили коронавирус
В окружении британской королевы вновь обнаружили инфицированного коронавирусом человека. На этот раз COVID-19 нашли у придворного лакея, в обязанности которого входил выгул собак породы корги по кличке Вулкан и Кенди.
Как сообщает The Sun со ссылкой на источник во дворце, королева имела контакт с инфицированным, поэтому за здоровье монарха сейчас особенно опасаются - она в группе риска, ей 93 года, на минувшей неделе она также общалась в Букингемском дворце с зараженным. После этого королева покинула дворец, поселившись практически в изоляции, нсаколько в ее положении это возможно, в Виндзорском замке. Вместе с ней на карантине находится муж Филипп и только несколько слуг, все проверили на коронавирус, но у одного из сотрудников первый тест оказался отрицательным при втором положительном.
Заболевший сотрудник работал во дворце почти полгода. В его обязанности входило приносить напитки и еду королеве, знакомить гостей, вручать ей письма и сообщения и выгуливать собак.
Первым членом королевской семьи с диагнозом коронавирус стал Принц Чарльз, он изолируется в Балморале.
ИСТОЧНИК KP.RU