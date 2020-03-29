2020-03-29T11:38:58+03:00
В мире

Ученые объяснили, почему при коронавирусе пропадают обоняние и вкус

Помимо основных симптомов - высокой температуры и кашля, пациенты, жалуются, что перестают чувствовать вкус и запах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Врачи изучили, как вирус влияет на рецепторыВрачи изучили, как вирус влияет на рецепторыФото: Мария ЛЕНЦ
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Врачи назвали причину необычного симптома коронавируса - часть пациентов пожаловались на потерю обоняния и вкуса. Инфекционисты сразу же принялись выяснить, почему зараженные люди перестают ощущать вкусы и запахи. Исследование, опубликованное на Biorxiv, называет основную версию.

В полости носа находятся клетки, которые скрывают белки, необходимые вируса для попадания в организм. Когда клетки оказываются поражены, то COVID-19 попадает в организм, а человек перестает ощущать вкус и запах. Но исследование проводили только на мышах и приматах, потому справедлива такая теория только в отношении животных.

- Наши результаты демонстрируют, что заражение этих клеток может прямо или косвенно привести к обонятельной дисфункции. Эта модель потенциально объясняет клинические проявления аносмии у пациентов COVID-19,- сказано в исследовании.

Китайские врачи заметили, что промывание носа после похода на улицу может уменьшить риск заражения. Эту гигиеническую процедуру назвали не менее эффективной, чем мытье руки по приходу домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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