Ученые объяснили, почему при коронавирусе пропадают обоняние и вкус

29 Март 2020 2020-03-29T11:38:58+03:00

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Врачи назвали причину необычного симптома коронавируса - часть пациентов пожаловались на потерю обоняния и вкуса. Инфекционисты сразу же принялись выяснить, почему зараженные люди перестают ощущать вкусы и запахи. Исследование, опубликованное на Biorxiv, называет основную версию.

В полости носа находятся клетки, которые скрывают белки, необходимые вируса для попадания в организм. Когда клетки оказываются поражены, то COVID-19 попадает в организм, а человек перестает ощущать вкус и запах. Но исследование проводили только на мышах и приматах, потому справедлива такая теория только в отношении животных.

- Наши результаты демонстрируют, что заражение этих клеток может прямо или косвенно привести к обонятельной дисфункции. Эта модель потенциально объясняет клинические проявления аносмии у пациентов COVID-19,- сказано в исследовании.

Китайские врачи заметили, что промывание носа после похода на улицу может уменьшить риск заражения. Эту гигиеническую процедуру назвали не менее эффективной, чем мытье руки по приходу домой.

ИСТОЧНИК KP.RU