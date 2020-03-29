2020-03-29T12:37:16+03:00
В мире

В США шесть человек пострадали в результате торнадо

Сильный ветер обрушился на город Джонсборо в штате Арканзас
Юлия САЛЬНИКОВА
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Стихия уничтожила дома и повредила машиныСтихия уничтожила дома и повредила машиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американцам помимо коронавируса приходится бороться с последствиями торнадо - стихия 28 марта обрушилась на город Джонсборо в штате Арканзас. Порывы ветра сносили крыши домов и ломали конструкции. Ветер был такой силы, что падали деревья и переворачивались машины. По данным CNN пострадали по меньшей мере шесть человек.

Спасатели продолжают поиск людей на месте ЧП, волонтеры помогают разбирать завалы.

Америка оказалась в лидерах по числу случаев заражения коронавирусом, обгоняя Китай и Италию. В пятницу общее количество инфицированных достигло 101 тысячи, 1588 человек погибли. Вирус в США впервые был завезен два месяца назад, но резкий прирост новых случаев заболевания произошел в марте. Наиболее пострадавшими городами считаются Нью-Йорк и Вашингтон. Президент Дональд Трамп рассматривал возможность закрытия этих населенных пунктов, чтобы избежать увеличения новых случаев инфицирования, однако, отказался от этой идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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