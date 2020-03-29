2020-03-29T12:52:06+03:00
Общество

Патриарх Кирилл призвал россиян воздержаться от похода в храмы из-за коронавируса

В течение недели россиян просят не покидать свои дома без острой необходимости
Юлия САЛЬНИКОВА
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Верующих просят временно отказаться от посещения храмов и оставаться домаВерующих просят временно отказаться от посещения храмов и оставаться домаФото: REUTERS
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Патриарх Кирилл обратился к верующим с просьбой воздержаться временно от посещения храмов из-за распространения коронавируса. Заболевание, которое распространилось по всему миру из Китая, унесло жизни уже восьми россиян. Общее число инфицированных достигло 1534 человек, основная часть - в Москве.

Но это не значит, что в других регионах ситуация стабильная и людям не стоит соблюдать меры безопасности. В Москве гораздо эффективнее отслеживают, в том числе нарушителей карантина - тех, кто имеет предприсание и обязан сидеть дома, так как вернулся из других стран или контактировал с заболевшими.

Пока в России ситуация с коронавирусом не такая опасная, как в Европе, но граждан просят уже сейчас соблюдать изоляцию. Для этого следующую неделю президент объявил нерабочей. В это время не стоит посещать парки, а также лучше воздержаться от похода в храм.

- Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, - сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя, его слова приводят РИА Новости.

Патриарх привел в пример Марию Египетскую, как образ того, что "и без посещения храма можно спастись".

ИСТОЧНИК KP.RU

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