В России с 1 апреля семьи с детьми до трех лет получат по 5 тысяч рублей
Правительство РФ с 1 апреля 2020 года с течение трех последующих месяцев начнет выплачивать семьям с детьми в возрасте до трех лет по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.
Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, речь идет о семьях, которые имеют право на материнский капитал.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил о дополнительных денежных выплатах во время своего обращения к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Президент также предложил увеличить выплаты по безработице до уровня МРОТ, тем самым увеличив сумму выплат до 12 тысяч рублей.
Сайт kp.ru писал, что Путин призвал россиян бережнее относиться к своему здоровью и реже выходить на улицу, чтобы не заболеть. Для этого он объявил предстоящую неделю нерабочей, с сохранением заработной оплаты труда.
ИСТОЧНИК KP.RU