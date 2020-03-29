2020-03-29T15:17:31+03:00
Общество

В России с 1 апреля семьи с детьми до трех лет получат по 5 тысяч рублей

Выплаты предусмотрены тем гражданам, которые имеют право на материнский капитал
Юлия Кекова
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С 1 апреля семьи получат дополнительные выплатыС 1 апреля семьи получат дополнительные выплатыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правительство РФ с 1 апреля 2020 года с течение трех последующих месяцев начнет выплачивать семьям с детьми в возрасте до трех лет по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Согласно поручению, опубликованному на сайте Кремля, речь идет о семьях, которые имеют право на материнский капитал.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил о дополнительных денежных выплатах во время своего обращения к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Президент также предложил увеличить выплаты по безработице до уровня МРОТ, тем самым увеличив сумму выплат до 12 тысяч рублей.

Сайт kp.ru писал, что Путин призвал россиян бережнее относиться к своему здоровью и реже выходить на улицу, чтобы не заболеть. Для этого он объявил предстоящую неделю нерабочей, с сохранением заработной оплаты труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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