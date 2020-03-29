Главный раввин России призвал иудеев ежедневно молиться онлайн о прекращении пандемии

29 Март 2020 2020-03-29T15:56:28+03:00

Внести свой вклад могут мужчины, женщины и дети

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Главный раввин России Берл Лазар призвал всех иудеев совершать молитвы о прекращении пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщает пресс-служба главного раввината России.

Лазар заявляет, что помочь в борьбе с болезнью могут все - мужчины, женщины и дети.

- Берл Лазар объявил ежедневную совместную молитву в режиме онлайн ради прекращения эпидемии коронавируса и излечения инфицированных, - говорится в сообщении.

Теперь все верующие евреи начиная с 29 марта по пятницу, 3 апреля, в 13:00 будут совместно читать псалмы. После этого каждый желающий сможет пожертвовать на благотворительность любую сумму.

Ранее главный раввин России Берл Лазар призвал иудеев взять на себя дополнительные религиозные обязательства во время пандемии коронавируса. Он предложил вносить дополнительные пожертвования, соблюдать пост и чаще молиться.

Также главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал прихожан стараться соблюдать меры профилактики коронавируса, введенные московским правительством, и особое внимание уделять личной гигиене, в частности тщательнее мыть руки с мылом.

Накануне, 28 марта, сайт kp.ru писал о госпитализации раввина московской синагоги на Большой Бронной. Ицхак Коган был доставлен медиками в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Предположительно, рав мог заразился коронавирусной инфекцией на праздновании одного из главных еврейских праздников Пурима.

ИСТОЧНИК KP.RU