Умер Юрий Бондарев, писатель-фронтовик

29 Март 2020 2020-03-29T18:35:31+03:00

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В воскресенье, 29 марта, в Москве умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве.

Известный русский советский писатель и сценарист, член Союза писателей СССР и общественный деятель скончался в возрасте 96 лет. О его кончине ТАСС сообщила жена Бондарева.

Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в городе Орске Оренбургской губернии (в настоящее время Оренбургская область) в семье Бондарева Василия Васильевича, участника Первой мировой войны, народного следователя и адвоката. Его мать звали Клавдия.

В 1931 году семья переехала в Москву. Там Юрий Бондарев учился в 516-й средней школе. Летом 1941 года комсомолец принимал участие в сооружении оборонительных укреплений под Смоленском. Спустя год. летом 1942, окончив 10 класс школы, был направлен на учебу во 2-е Бердичевское пехотное училище. Позже он поступил и выучиться в Литературном институте имени Горького.

Бондарев известен такими произведениями, как «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег», «Тишина» и «Берег». Некоторые их них награждены Государственной премией СССР.

Также он является обладателем большого количества наград. Среди них медали Герой Социалистического Труда, два ордена Ленина, Орден Отечественной войны I степени, две медали «За отвагу» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU