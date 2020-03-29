Остров Пхукет полностью закроют для въезда из-за коронавируса
Попасть туда нельзя будет и с суши, и с моря
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В Таиланде остров Пхукет полностью закрывается для въезда. Попасть туда не будет возможным с суши и моря.
Согласно постановлению губернатора провинции Пхукет, ограничение начнет действовать с 30 марта 2020 года с 00:01 минуты до 30 апреля. Оговаривается, что дата для открытия границ может измениться по решению местных властей, пишут РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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