2020-03-11T16:37:19+03:00
Туризм

Коронавирус в Таиланде: за пациентами ухаживают роботы, а предприниматели навариваются на продаже использованных масок

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Таиланде
Юлия Кекова
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Коронавирус в Таиланде находится под контролем.Коронавирус в Таиланде находится под контролем.Фото: REUTERS
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Число заразившихся коронавирусом в одной из самых популярных для туристов стран - Таиланде достигло 50 человек. По последним данным, общее число заболевших в мире выросло до 119 274 человек, вылечились - 66 380, умерли - 4 291.

Чтобы предотвратить распространение вируса среди населения власти приняли решение перенести этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Спортивное мероприятие должно было пройти 8 марта в Дохе. Позже сообщалось, что сезон начнется в Остине (США, штат Техас) 5 апреля, однако по тем же причинам отложили и его до ноября.

Коронавирус в Таиланде доверили лечить роботам. Они служат посредниками между больными и врачами, чтобы исключить возможность заражения медперсонала инфекцией. Два робота используются в больнице Рачавити, один - в Центральном грудном институте Таиланда и еще один - в больнице Ноппарат Рачатхани. Планируется, что в будущем их оборудуют датчиками для измерения артериального давления, термометрами и прочими медицинскими приборами.

В королевстве опасаются оттока туристов и заявили, что по итогам года страну могут посетить лишь 33,8 млн путешественников, что станет самым низким показателем за последние четыре года. Чтобы предотвратить распространение коронавируса МИД Таиланда заявил об отмене выдачи виз по прибытии гражданам 18 стран. Туристов из России эта мера не коснется, между государствами продолжает действовать соглашение о безвизовом пребывании российских граждан в течение 30 дней, сообщает ТАСС.

Тем временем, сотрудники правоохранительных органов Таиланда закрыли фабрику, которая решила воспользоваться моментом и заработать на коронавирусе. Недобросовестные владельцы предприятия продавали уже использованные медицинские маски под видом новых. Об этом сообщала газета The Nation. Чтобы придать лучший вид изделию, сотрудникам приходилось гладить маски утюгами.

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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