2020-03-29T20:18:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный инфекционный врач США: в стране могут умереть до 200 тысяч человек

Также он считает, что число зараженных будет больше миллиона
Юлия Кекова
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Контроль за распространением коронавируса в США ужесточилсяКонтроль за распространением коронавируса в США ужесточилсяФото: REUTERS
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Главный инфекционный врач США заявил, что из-за коронавируса в стране могут умереть от 100 до 200 тысяч человек. При этом, инфицированы будут миллионы людей.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи считает, что в государстве исходя из текущей ситуации в связи с активным распространением заболевания число заболевших будет расти. Такое заявление он сделал в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

Фаучи добавил, что пока не стоит строить никаких прогнозов.

- Сейчас мы говорим о такой постоянно меняющейся величине. Инфекция распространяется быстро. Заражены будут миллионы, - сказал он.

Напомним, согласно последним данным, в США число заболевших коронавирусом превысило 124 тысячи, умерли - более двух тысяч человек. Каждый 10-й инфицированный covid-19 в Штатах - полицейский, а в лифтах высоток власти просят граждан ездить только по одному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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