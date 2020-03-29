Главный инфекционный врач США: в стране могут умереть до 200 тысяч человек

29 Март 2020 2020-03-29T20:18:39+03:00

Также он считает, что число зараженных будет больше миллиона

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Главный инфекционный врач США заявил, что из-за коронавируса в стране могут умереть от 100 до 200 тысяч человек. При этом, инфицированы будут миллионы людей.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи считает, что в государстве исходя из текущей ситуации в связи с активным распространением заболевания число заболевших будет расти. Такое заявление он сделал в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

Фаучи добавил, что пока не стоит строить никаких прогнозов.

- Сейчас мы говорим о такой постоянно меняющейся величине. Инфекция распространяется быстро. Заражены будут миллионы, - сказал он.

Напомним, согласно последним данным, в США число заболевших коронавирусом превысило 124 тысячи, умерли - более двух тысяч человек. Каждый 10-й инфицированный covid-19 в Штатах - полицейский, а в лифтах высоток власти просят граждан ездить только по одному.

ИСТОЧНИК KP.RU