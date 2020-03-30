"Они должны платить!": Трамп заявил, что США не будут оплачивать безопасность семьи принца Гарри

30 Март 2020 2020-03-30T03:38:52+03:00

Дональд Трамп заявил, что США не собираются оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в США Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна не планирует оплачивать безопасность британского принца Гарри и его жены Меган Маркл после их переезда в Америку.

- Я близкий друг и поклонник как самой королевы, так и Великобритании. Стало известно, что Гарри и Меган, покинувшие королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они должны платить! - сообщил Трамп в своём Twitter.

Напомним, в начале января принц Гарри с женой Меган Маркл объявили о своём желании отречься от королевских титулов и полагающейся им финансовой поддержки в пользу самостоятельной жизни. после этого они улетели сначала в Ванкувер, а затем в родной город Меган - Лос-Анджелес.

Пара официально перестанет выполнять королевские обязанности 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU