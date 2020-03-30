2020-03-30T03:38:52+03:00
В мире

"Они должны платить!": Трамп заявил, что США не будут оплачивать безопасность семьи принца Гарри

Пара переехала в родной город Меган Маркл - Лос-Анджелес
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Дональд Трамп заявил, что США не собираются оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в СШАДональд Трамп заявил, что США не собираются оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна не планирует оплачивать безопасность британского принца Гарри и его жены Меган Маркл после их переезда в Америку.

- Я близкий друг и поклонник как самой королевы, так и Великобритании. Стало известно, что Гарри и Меган, покинувшие королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они должны платить! - сообщил Трамп в своём Twitter.

Напомним, в начале января принц Гарри с женой Меган Маркл объявили о своём желании отречься от королевских титулов и полагающейся им финансовой поддержки в пользу самостоятельной жизни. после этого они улетели сначала в Ванкувер, а затем в родной город Меган - Лос-Анджелес.

Пара официально перестанет выполнять королевские обязанности 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пара прожила вместе 65 лет и умерла в один день от коронавируса
"Они должны платить!": Трамп заявил, что США не будут оплачивать безопасность семьи принца Гарри
Две маски, две пары перчаток, капюшон на скотче: китайские врачи показали, как одеваются на смену
Трамп рассказал, сколько жизней унесёт коронавирус в США и когда начнётся восстановление
"Езжу по гостям, что нам будет?": Трёхкратная олимпийская чемпионка отказалась соблюдать карантин
В МЧС предупредили москвичей о резком ухудшении погоды
В Украине министры финансов и здравоохранения подали в отставку
Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации
Рейс Сочи - Москва экстренно садится в Шереметьеве
Правительство изменило список непродовольственных товаров первой необходимости
Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
Андрей Воробьев о новых мерах по борьбе с коронавирусом: Соблюдайте домашний режим
Песков: Путин продолжает работать в прежнем режиме
Соседи придумали, как доставлять пиво во время домашнего карантина
Зеленский заявил об упадке экономики и угрозе дефолта
В России презервативы подорожали сильнее гречки
Главный инфекционный врач США: в стране могут умереть до 200 тысяч человек
Названа смертельная опасность употребления грейпфрута
Коронавирус в США: за день в Нью-Йорке covid-19 заболели 7195 человек
Российские телеканалы объединились, чтобы удержать зрителей дома
Остров Пхукет полностью закроют для въезда из-за коронавируса