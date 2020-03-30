Пара прожила вместе 65 лет и умерла в один день от коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T03:48:24+03:00

Супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс, прожили в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В США семейная пара, прожившая в браке 65 лет, умерла с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом. Об этом в Twitter сообщил их внук Стивен Нэш.

Он также отметил, что у супругов из Чикаго остались шестеро детей и 18 внуков.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что США вышли на первое место в мире по количеству заражённых коронавирусом. За последние сутки прирост инфицированных составил 7 195, достигнув 139 675 человек. В одном только штате Нью-Йорк заболели почти 60 тысяч человек и одна тысяча человек скончалась. Штат стал эпицентром распространения коронавируса по всей стране. Жертвами коронавируса в США стали почти 2,5 тысячи человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если коронавирус унесёт менее 200 тысяч жизней американцев, это ещё будет хороший результат. Он также считает, что США достигнут дна 1 июня и начнут восстановление.

ИСТОЧНИК KP.RU