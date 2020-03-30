2020-03-30T07:13:55+03:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали, "убьет" ли коронавирус теплая погода

По одной из версий, бытующих среди россиян, коронавирус не сможет выжить в летнюю жару
Юлия САЛЬНИКОВА
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Некоторые россияне верят, что с приходом летней жары вирус погибнетНекоторые россияне верят, что с приходом летней жары вирус погибнетФото: REUTERS
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил теорию, в которую верят некоторые россияне, о том, что распространение коронавируса находится в зависимости от климата. Якобы нужно "продержаться" до лета - жара погубит вирус. Синоптики спешат разочаровать сторонников такой теории.

Главное доказательство, по мнению Романа Вильфанда, ситуация с заболеваемостью в теплых странах - Турции, Израиле, Таиланде. Здесь высокие температуры, но вирус передается также как и везде.

- В том же Таиланде, где температура около 30 градусов, существует и коронавирус, и жесткие меры борьбы с ним. На Ближнем Востоке, в Турции, в Израиле, в Сирии температура уже около 25 градусов, и ничего, он распространяется активно. Я не очень верю, что он [коронавирус] прямо зависим от погоды,- сказал эксперт ТАСС.

Хоть, по его мнению, погода все-таки может оказывать влияние на темпы распространения болезни. Вот только дело не столько в температуре, сколько, в солнечной активности, но и эта версия нуждается в доказательствах.

Есть еще одна теория, получившая распространение в России - якобы россияне уже переболели коронавирусом. но ученые объясняют - существует много вирусных заболеваний, даже со схожими с коронавирусом симптомами, но пандмемия коронавируса идет сейчас, ее не было в России в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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