Ученые из Китая считают, что пандемия коронавируса пойдет на спад после октября

30 Март 2020 2020-03-30T07:25:02+03:00

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В Китае оценили шансы на победу над коронавирусом. Профессор медицины из Массачусетского университета Лу Шань считает, что существует только 30-40 процентная вероятность того, что пандемия закончится до конца года. Его коллега из шанхайской больницы "Хуашань" Чжан Вэньхун уверен, что самым напряженным временем может стать осень - сырость и отсутствие минусовых температур могут стать благоприятной средой для размножения вируса.

- Существует вероятность того, что распространение вируса может пойти на спад в октябре,- приводит слова Чжан Вэньхун газета "Шанхай дейли". - Но после этого вирус сохранится еще долгое время.

В России не связывают распространение коронавируса с погодой, поскольку нет исследований на эту тему. В версию некоторых россиян, считающих что вирус погибнет при жаре, в Гидрометцентре не верят - пример ситуации с инфицированием людей в Турции и Израиле тому доказательство.

ИСТОЧНИК KP.RU