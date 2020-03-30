"Женщины могут обидеться": Министр здравоохранения о временной отмене пластических операций из-за коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T08:31:55+03:00

В больницах теперь будут делать операции только тем, кто в них остро нуждается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это необходимо, чтобы не перегружать врачей в период увеличения числа пациентов с коронавирусом и снижении риска инфицирования людей после операции

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В России отложат несрочные плановые операции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Аналогичные меры приняли и в других странах с целью снижения нагрузки на систему здравоохранения. Например, в США врачей, занятых пластическими операциями, попросили передать аппараты для лечения пациентов с осложнениями от коронавируса - речь об ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Кроме того, несрочные плановые операции откладывают, чтобы снизить риск заражения коронавирусом у пациентов, которые подверглись хирургическому вмешательству.

- Чтобы не перегружать систему, которая обладает не безграничными ресурсами, от многих несрочных, плановых вещей стоит на время отказаться. То, что можно отложить, будем откладывать. Ну, например, пластические операции. Хотя женщины могут обидеться сейчас на меня, но это точно не главное сегодня,- сказал глава минздрава.

Эти нормы распространят на все регионы. Ранее стало известно, что в Москве стоматологи переходят на оказание только экстренной помощи пациентам, отказываясь от других процедур, включая эстетические.

ИСТОЧНИК KP.RU