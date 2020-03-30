2020-03-30T10:00:48+03:00
Общество

Мишустин считает, что инициативы мэра Москвы и губернатора Подмосковья по ограничению передвижения граждан логичны

Власти столицы и региона ограничили передвижение в связи с распространением коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Михаил Мишустин одобрил меры, введенные в Москве Фото: Дмитрий Астахов, ТАССМихаил Мишустин одобрил меры, введенные в Москве Фото: Дмитрий Астахов, ТАСС
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Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что инициативы мэра Москвы и губернатора Подмосковья по ограничению передвижения граждан в условиях распространения коронавируса логичны. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами, посвященном ситуации с распространением коронавируса в России.

В России, по данным на 29 марта, 1534 случая заболевания, восемь человек погибли, 64 - выписаны из больницы.

Наиболее сложная ситуация с распространение болезни - в Москве. Здесь больше тысячи человек заражены. Чтобы не допустить серьезный скачок новых случаев инфицирования, власти усилили меры контроля.

Текущая неделя является нерабочей, и граждан просят сидеть дома, но москвичи игнорируя правила, собираются в парки, устраивают вечеринки - все это увеличивает риск распространения вируса. Человек может не испытывать симптомы болезни, но заражать тех, у кого коронавирус вызовет осложнения или даже смерть.

В связи с этим в Москве и Московской области с 30 марта ввели режим полной самоизоляции для жителей города. Москвичи смогут покидать квартиры только в строго определенных случаях, чтобы доехать до работы или дойти до ближайшего магазина.

- Шаги, которые там (в Москве и Подмосковье. — Ред.) предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, — приводит его слова «Интерфакс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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