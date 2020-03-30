2020-03-30T11:59:48+03:00
Общество

В России с тяжелым состоянием находится 32 пациента с коронавирусом

Глава Минздрава рассказал о состоянии больных в разных регионах страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России с тяжелым состоянием находится 32 пациента с коронавирусомВ России с тяжелым состоянием находится 32 пациента с коронавирусомФото: Александр ГЛУЗ
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что на данный момент в стране находится 32 пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии в разных регионах.

По словам главы ведомства в России подготовлено 78 тысяч коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Более того Минздрав России решил привлечь студентов медицинских вузов для помощи врачам в борьбе с заболеванием.

«На территории РФ в общей сложности находятся более 1500 пациентов. 32 пациента в 18 регионах требуют особого, трепетного внимания, находятся в тяжелом состоянии», - сказал министр здравоохранения.

Мурашко отметил, что показатели общей смертности за 13 недель текущего года ниже аналогичных по прошлому году на девять процентов.

Как писал сайт kp.ru, сообщил, что 77 регионам будет выделено около 33,4 млрд рублей.

По последним данным, проведено уже более 343,5 тыс. исследований на выявление коронавирусной инфекции, под наблюдением с подозрением на заболевание находятся свыше 194,3 тыс. человек. Всего в России зафиксировано уже 1 534 случаев COVID-19, 64 человека врачи смогли вылечить, но 8 пациентов спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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