Студентов-медиков привлекут для помощи врачам в борьбе с коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T12:37:58+03:00

Учащиеся медицинских ВУЗов будут оказывать помощь медикам во время эпидемии

Изменить размер текста: A A

Российское министерство здравоохранение приняло решение привлечь студентов медицинских университетов для оказания помощи врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил в понедельник, 30 марта, руководитель ведомства Михаил Мурашко.

За последний день на территории России врачи 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 35 субъектах государства, под наблюдением с подозрением на заражение находятся свыше 194 тысяч человек. Из-за заболевания в стране погибли девять человек. В тяжелом состоянии из-за вируса в медицинских учреждениях находятся 32 пациента.

Как писал сайт kp.ru, Минздрав подготовил 78 тысяч дополнительных коек для приема больных коронавирусом граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU