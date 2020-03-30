2020-03-30T12:37:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Студентов-медиков привлекут для помощи врачам в борьбе с коронавирусом

Учащиеся медицинских ВУЗов будут оказывать помощь медикам во время эпидемии
Ксения АНУФРИЕВА
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Студенты медицинских университетов будут помогать врачам бороться с коронавирусомСтуденты медицинских университетов будут помогать врачам бороться с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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Российское министерство здравоохранение приняло решение привлечь студентов медицинских университетов для оказания помощи врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил в понедельник, 30 марта, руководитель ведомства Михаил Мурашко.

За последний день на территории России врачи 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 35 субъектах государства, под наблюдением с подозрением на заражение находятся свыше 194 тысяч человек. Из-за заболевания в стране погибли девять человек. В тяжелом состоянии из-за вируса в медицинских учреждениях находятся 32 пациента.

Как писал сайт kp.ru, Минздрав подготовил 78 тысяч дополнительных коек для приема больных коронавирусом граждан.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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