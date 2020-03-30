2020-03-30T11:40:29+03:00
Общество

В России под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся свыше 194,3 тыс. человек

В стране проведено уже более 343,5 тыс. исследований на выявление коронавирусной инфекции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся свыше 194,3 тыс. человекВ России под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся свыше 194,3 тыс. человекФото: Анастасия Осипова
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В России под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся свыше 194,3 тысячи человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 292 877 человек, по состоянию на 29.03.2020 под контролем остаются 194 353 человека», - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что в стране на данный момент проведено уже более 343,5 тысячи лабораторных исследований на выявление коронавирусной инфекции.

Сайт kp.ru, сообщал, по последним данным, на мире зафиксировано 718 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами заболевания стали 33 881 человек, выздоровели уже более 149 тысяч пациентов. В России зафиксировано уже 1 534 заболеваний. 64 человека врачи смогли вылечить, но 8 пациентов спасти не удалось.

Напомним, в рамках борьбы с коронавирусом, сего в Москве ввели режим самоизоляции, который будет действовать с 30 марта, а во всей стране объявили выходную неделю и попросили граждан не покидать дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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