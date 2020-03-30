Дональд Трамп заявил, что США не станут платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл

30 Март 2020 2020-03-30T13:31:01+03:00

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Принц Гарри вместе с супругой и маленьким сыном перебрался в США. Пара решила сменить Канаду и обосноваться на малой родине Меган Маркл, недалеко от Голливуда.

Новость о знаменитой чете, который обосновалась в Штатах, дошла до главы государства. Дональд Трамп отреагировал на событие своеобразно. Глава США заявил, что страна не станет платить за безопасность представителей Букингемского дворца.

Дональд Трамп заявил, что США не станет платить за безопасность герцога и герцогини Сассекских

«Я большой друг и поклонник королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они покинули Канаду для США, однако США не будут платить за их охрану. Они должны заплатить!» — написал в Twitter президент Дональд Трамп.

Официальный представитель верил, что подобных просьб не озвучивалось. Вопрос безопасности принц Гарри и Меган Маркл решат за счет частных средств.

Сейчас супруги вместе с 9-месячным сыном Арчи обживают новый дом и стараются не выходить на улицу, чтобы не заразиться COVID-19, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU