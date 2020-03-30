Коронавирус в Грузии: в стране объявили карантин и комендантский час
В связи с угрозой распространения коронавируса в Грузии в стране объявлен карантин и комендантский час. Об этом сообщил глава грузинского правительства Георгий Гахария.
«У нас три случая с неустановленным источником, из них один врач. Это значит, что мы перешли в режим внутреннего заражения (…) На время действия чрезвычайного положения объявляется фактически полный карантин», - сказал премьер-министр Грузии.
Действовать объявленный комендантский час начнет с 31 марта. Ежедневно с 21:00 и до 6:00 гражданам Грузии будет запрещаться передвижение как пешком, так и на транспорте.
В рамках комендантского часа допускается передвижение только на легковых автомобиле, в том числе на такси, но лишь в том случае, если учтена рекомендация Министерства здравоохранения и в машине будет не более трех человек.
Напомним, 21 марта Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса. На данный момент в стране зарегистрировано 90 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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