Коронавирус в Грузии: в стране объявили карантин и комендантский час

30 Март 2020 2020-03-30T18:12:15+03:00

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В связи с угрозой распространения коронавируса в Грузии в стране объявлен карантин и комендантский час. Об этом сообщил глава грузинского правительства Георгий Гахария.

«У нас три случая с неустановленным источником, из них один врач. Это значит, что мы перешли в режим внутреннего заражения (…) На время действия чрезвычайного положения объявляется фактически полный карантин», - сказал премьер-министр Грузии.

Действовать объявленный комендантский час начнет с 31 марта. Ежедневно с 21:00 и до 6:00 гражданам Грузии будет запрещаться передвижение как пешком, так и на транспорте.

В рамках комендантского часа допускается передвижение только на легковых автомобиле, в том числе на такси, но лишь в том случае, если учтена рекомендация Министерства здравоохранения и в машине будет не более трех человек.

Напомним, 21 марта Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса. На данный момент в стране зарегистрировано 90 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU