Грузия объявляет чрезвычайное положение из-за коронавируса
Грузия готовится объявить чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса COVID-19. Ожидается, что ограничения будут действовать один месяц. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.
"Призываем президента Грузии принять чрезвычайное положение на один месяц", - сказал глава правительства.
Кабинет министров принял решение о ЧП в субботу, 21 марта, на очередном заседании межведомственной координационной группы по вопросу коронавируса. Теперь утвердить ограничительные меры осталось президенту Грузии Саломе Зурабишвили, передает РИА Новости.
На 21 марта в Грузии выявлено 47 случаев заражения COVID-19. Один пациент с этим диагнозом уже выздоровел.
Сайт kp.ru писал, что несколько дней назад страна закрыла границы для иностранцев на две недели. Также перестали работать горнолыжные курорты. Обслуживание посетителей баров и ресторанов ограничено.
Власти Грузии закрывают границы из-за распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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