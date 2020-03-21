2020-03-21T14:25:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Грузия объявляет чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президенту страны осталось утвердить соответствующее решение правительства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Несколькими днями ранее Грузия закрыла границы для иностранцевНесколькими днями ранее Грузия закрыла границы для иностранцевФото: REUTERS
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Грузия готовится объявить чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса COVID-19. Ожидается, что ограничения будут действовать один месяц. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.

"Призываем президента Грузии принять чрезвычайное положение на один месяц", - сказал глава правительства.

Кабинет министров принял решение о ЧП в субботу, 21 марта, на очередном заседании межведомственной координационной группы по вопросу коронавируса. Теперь утвердить ограничительные меры осталось президенту Грузии Саломе Зурабишвили, передает РИА Новости.

На 21 марта в Грузии выявлено 47 случаев заражения COVID-19. Один пациент с этим диагнозом уже выздоровел.

Сайт kp.ru писал, что несколько дней назад страна закрыла границы для иностранцев на две недели. Также перестали работать горнолыжные курорты. Обслуживание посетителей баров и ресторанов ограничено.

Власти Грузии закрывают границы из-за распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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