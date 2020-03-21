Грузия объявляет чрезвычайное положение из-за коронавируса

21 Март 2020 2020-03-21T14:25:48+03:00

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Грузия готовится объявить чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса COVID-19. Ожидается, что ограничения будут действовать один месяц. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.

"Призываем президента Грузии принять чрезвычайное положение на один месяц", - сказал глава правительства.

Кабинет министров принял решение о ЧП в субботу, 21 марта, на очередном заседании межведомственной координационной группы по вопросу коронавируса. Теперь утвердить ограничительные меры осталось президенту Грузии Саломе Зурабишвили, передает РИА Новости.

На 21 марта в Грузии выявлено 47 случаев заражения COVID-19. Один пациент с этим диагнозом уже выздоровел.

Сайт kp.ru писал, что несколько дней назад страна закрыла границы для иностранцев на две недели. Также перестали работать горнолыжные курорты. Обслуживание посетителей баров и ресторанов ограничено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766752" frameborder="0"></iframe> Власти Грузии закрывают границы из-за распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU