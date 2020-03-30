2020-03-30T16:11:50+03:00
Политика

Трамп собирается провести телефонный разговор с Путиным 30 марта

Американский лидер намерен обсудить цены на нефть
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп хочет провести телефонный разговор с ПутинымТрамп хочет провести телефонный разговор с ПутинымФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть.

«Сразу после этого звонка я буду говорить с джентельменом по имени Владимир Путин», - сказал глава Белого дома в эфире телеканала Fox News.

Помимо цен на нефть американский лидер сообщил, что хочет обсудить с российской коллегой торговлю и борьбу с коронавирусом. Также не исключил обсуждение ситуации в Венесуэле.

В своей речи Трамп отметил важность поддержания диалога с Россией.

Напомним, ранее глава Белого дома в начале марта обсудил с представителями России ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке. Тогда же он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом аль Саудом, после которых американские сенаторы призвал президента США ударить по Эр-Риаду и Москве при помощи эмбарго на нефть из этих стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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