Генерал-полковник Степашин: Россиян могли бы привести к порядку жесткие меры, хотя я не сторонники комендантского часа

30 Март 2020 2020-03-30T18:46:03+03:00

Об этом экс-глава МВД и ФСБ, который в 1988-м был комендантом района в Баку, рассказал «Комсомольской Правде»

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«Надо ли - в условиях борьбы с коронавирусом - уговаривать и дальше недисциплинированных россиян соблюдать порядок, - спросили мы у Степашина, - или какой-то режим пора уже применять?»

«Надо подумать, - ответил политик. - Если жесткие меры использовать, то это надо вводить чрезвычайную ситуацию. И жить по законам, что называется, военного времени, военного положения. Или - комендантского часа. Хотя, я не сторонник этого».

Сам Степашин, который, напомним, в прошлом занимал также и должность премьер-министра РФ, порядок соблюдает и даже отказался от утренних велопрогулок: «Я все-таки военный человек и знаю, что такое дисциплина с советского времени. Я сам переживал чрезвычайное положение, даже был комендантом района в Баку в 1988 году. Поэтому знаю, что это такое... Самое главное - люди слушались. Слышали и понимали. Потому что там была ситуация еще страшнее. Там была настоящая грызня и - война… Сумели же навести порядок тогда? Сумели».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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ИСТОЧНИК KP.RU