Сергей Степашин: Если мы отобьём людей от печатных изданий... Мы что, хотим, чтобы они совсем отупели?

- ...Сергей Вадимович, а давайте начнём - с чисто газетной темы. Вот в первоначальном списке товаров первой необходимости, который правительство утвердило, - печатные издания, были. Тем более, вы же помните, что мы даже в Указе президента о первоочередных мерах - в связи с эпидемией коронавируса - значимся.

- Да, да.

- А вот из перечня, который опубликован, из нового, - печатные СМИ изъяли. Очки, табак, печатные СМИ…

- Очки-то, Саш, зачем?

- Не знаю.

- А я теперь понял, зачем и очки тоже вычеркнули. Знаешь, почему? Потому что газеты же убрали, значит, читать нечего будет, зачем очки-то носить?

Если говорить в целом о печатной отрасли, а это касается и нашего книжного союза, - мы подготовили вместе с коллегами, которые отвечают за книгопечатание, письмо премьер-министру. Это письмо есть и на сайте книжного союза, и, по-моему, даже «Комсомолка» давала небольшое интервью по этому поводу.

Так вот - там мы предлагаем целый комплекс мер на перспективу развития отрасли - бумажной, печатной... Сам понимаешь, эти вещи взаимосвязаны. Направили свои предложения. Вот - ждем ответа.

Если ты хочешь знать мою точку зрения насчёт товаров первой необходимости...

- Да!

- Я считаю, - то, что печатные СМИ убрали из перечня - это неправильно.

Тем более, что цена вопроса не такова, что это - огромные потери бюджета. Давайте возвращаться к этой теме, через «Комсомольскую правду», в том числе.

И потом, у нас же есть целое агентство по печати - вместе с товарищами Сеславинским и Григорьевым. Я что-то их голосов не слышу. Обратитесь официально к ним.

- Даже во время Великой Отечественной газеты выходили.

- Печатные издания нужны, во-первых, для того, чтобы информировать людей о том, что происходит в стране. Во-вторых, не я это сказал, а Иисус – не хлебом единым жив человек. Если мы оторвем людей от масс-медиа, а будем только смотреть картинки по телевидению, ну, что - мы хотим, чтобы совсем народ отупел у нас? Я считаю, это неправильный подход.

- Например, наша газета публикует массу документов - вот по нынешней ситуации - которые на слух, по радио и телевидению, трудно воспринимаются...

- Это потому, что чтение, в том числе, и газет, и просмотр телевидения – совершенно разная работа головного мозга, для восприятия и для анализа…

И потом, вирус закончится, мы же должны выйти из него лучше, чем были...

И еще - далеко не везде есть интернет. Как же без газет-то?

Кстати, и местные издания в регионах подчас являются одними из немногих источников информации. Особенно в глубинке.

А если говорить о «Комсомольской правде» - я знаю, что она - своего рода и местная газета тоже. Есть там - в областях и республиках - региональные приложения свои, есть обязательная ссылка к местным реалиям.

Знаю, во всех регионах, практически, не только во Владивостоке и Петербурге, но и в других городах имеются даже специальные вкладки на местные темы - в Краснодаре, Хабаровске... Это не каждому изданию дано.

- А в целом как вы оцениваете меры - руководства Москвы, Подмосковья - по борьбе с коронавирусом?

- Меры, на мой взгляд, абсолютно правильные, важно только, чтобы люди понимали, что коронавирус - опасность не мифическая. У нас народ пока что еще очень легко относятся к призывам властей, рекомендациям медиков... Это особенно в минувшие выходные проявилось - практически по всей стране.

- Ну, а что, уговаривать и дальше недисциплинированных россиян или какой-то режим пора уже применять?

- Надо подумать. Если жесткие меры использовать, то это надо вводить чрезвычайную ситуацию. И жить по законам, что называется, военного времени, военного положения. Или - комендантского часа.

Хотя, я не сторонник этого. Но, по крайней мере, сотрудник полиции может подойти к гражданину, подсказать...

Я знаю, что в Москве это делалось в выходные дни. Даже ездили машины и объявляли о том, что, товарищи, расходитесь, потому что это опасно для здоровья вашего и ваших детей. Особенно - детей.

- И как же нашим гражданам внушить, что коронавирус - это не выдумка медиков и властей?

- Я думаю, в течение нескольких дней сознание у большинства людей перевернется, поверь мне. Уже многие, те, кого я, по крайней мере, знаю, прекрасно понимают, что это действительно опасно. Что это не баловство.

И второе – надо просто говорить своим знакомым, друзьям, близким об этой опасности. Вот есть такое понятие – сарафанное радио – оно срабатывает не хуже, чем «Комсомольская правда».

- Нет, нет, мы лучше!

Сергей Вадимович, и такой личный вопрос. Я знаю, что вы на велосипеде любите по лесу ездить по утрам, особенно в выходные. Вы от велопрогулок своих откажетесь, чтобы выполнять режим?

- Конечно! Уже сейчас пешочком хожу и занимаюсь спортом в домашних условиях. Велосипед стоит, ждет.

- То есть, вы отказались от велопрогулок?

- Да. Надо соблюдать порядок. Я все-таки военный человек и знаю, что такое дисциплина с советского времени. Я сам переживал чревычайное положение, даже был комендантом района в Баку в 1988 году. Поэтому я знаю, что это такое.

- А, да? И что, и какой опыт там был? Что особенно запомнилось?

- Самое главное - люди слушались. Слышали и понимали. Потому что там была ситуация еще страшнее. Там была настоящая грызня и - война, ты знаешь какая… Сумели же навести порядок тогда? Сумели.

- А Путину, Мишустину, Собянину, Воробьеву - удастся навести порядок? И главное – врачам.

- Я думаю, да.

- Сколько для этого времени потребуется?

- Я не врач, тем более, не предсказатель. Тут, извини меня… Хотелось бы, чтобы после Пасхи Христовой пошло улучшение.

- После 19-го апреля?

- Да. Хотелось бы. Будем молиться.

- Будем молиться. Спасибо вам огромное.

Сергей Степашин, экс-премьер, президент Российского книжного Стюща: «Если мы отобьём народ от печатных изданий и заставим смотреть только картинки по ТВ... Мы что, хотим, чтобы люди совсем отупели?» 00:00 00:00

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