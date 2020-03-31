В США ожидают новую волну коронавируса осенью

31 Март 2020 2020-03-31T02:22:04+03:00

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Осенью этого года в Соединенных Штатах может начаться новая волна коронавирусной инфекции COVID-2019, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Однако к этому времени, по его мнению, американские власти успеют лучше подготовиться к вспышке заболевания.

«Я предполагаю, что это произойдет. Но если мы вернемся к осени, то это будет совершенно другая игра. Целый ряд вещей будет другим, в частности – наша способность заглушить вирус, проводить тестирование», - приводит слова главного инфекциониста США ТАСС.

Карта распространения коронавируса

Как писал сайт kp.ru, ранее Энтони Фаучи заявил, что из-за коронавируса в Штатах могут умереть от 100 до 200 тысяч человек. Напомним, по последним данным, в США число заболевших коронавирусом превысило 124 тысячи, скончались более двух тысяч человек. Причем сообщалось, что каждый 10-й инфицированный в Штатах – полицейский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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ИСТОЧНИК KP.RU