Американские ученые опровергли еще один миф о коронавирусе
Еще один распространенный миф о коронавирусе COVID-19 опровергли американские ученые. Ранее считалось, что те, кто болен ОРВИ, вряд ли могут заразиться новой инфекцией, однако специалисты Медицинского центра Стэнфордского университета в США пришли к выводу, что это совсем не так.
По их данным, приблизительно у каждого пятого инфицированного коронавирусом фиксируется заражение и другими респираторными вирусами. Кроме того, каждый десятый пациент, поступивший в больницу с симптомами ОРВИ, оказался болен COVID-19, передает РИА Новости.
Ранее итальянский вирусолог Роберто Буриони заявил, что пандемия не пойдет на спад с наступлением летних месяцев. Он предупредил, что остановить распространение заболевания помогут только жесткие ограничительные меры, введенные во многих странах, в том числе и в России.
Карта распространения коронавируса
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во всей России объявили нерабочую неделю с сохранением заработной платы и попросили граждан не покидать дома, за исключением похода за продуктами или в аптеку. А в Москве с 30 марта начал действовать строгий режим самоизоляции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что карантин обязан соблюдать каждый – от рабочего до министра.
МВД сняло видео о фейках про коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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