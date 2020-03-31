Американские ученые опровергли еще один миф о коронавирусе

31 Март 2020 2020-03-31T05:36:35+03:00

Ранее считалось, что те, кто болен ОРВИ, вряд ли могут заразиться COVID-19

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Еще один распространенный миф о коронавирусе COVID-19 опровергли американские ученые. Ранее считалось, что те, кто болен ОРВИ, вряд ли могут заразиться новой инфекцией, однако специалисты Медицинского центра Стэнфордского университета в США пришли к выводу, что это совсем не так.

По их данным, приблизительно у каждого пятого инфицированного коронавирусом фиксируется заражение и другими респираторными вирусами. Кроме того, каждый десятый пациент, поступивший в больницу с симптомами ОРВИ, оказался болен COVID-19, передает РИА Новости.

Ранее итальянский вирусолог Роберто Буриони заявил, что пандемия не пойдет на спад с наступлением летних месяцев. Он предупредил, что остановить распространение заболевания помогут только жесткие ограничительные меры, введенные во многих странах, в том числе и в России.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во всей России объявили нерабочую неделю с сохранением заработной платы и попросили граждан не покидать дома, за исключением похода за продуктами или в аптеку. А в Москве с 30 марта начал действовать строгий режим самоизоляции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что карантин обязан соблюдать каждый – от рабочего до министра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768219" frameborder="0"></iframe> МВД сняло видео о фейках про коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU